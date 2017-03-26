Лас-Вегас, США, 26 марта, 2017, 05:03 — ИА Регнум.



Ut.by Стрельба из пистолета

Полиция Лас-Вегаса, штат Невада, задержала неизвестного стрелка, ранившего двух человек, один из которых вскоре скончался, сообщает 25 марта Los Angeles Times.

Более пяти часов полицейские Лас-Вегаса продолжали переговоры с преступником, открывшим огонь по пассажирам двухэтажного городского автобуса.

Сообщается, что инцидент на Южном бульваре начался около 10:48 по местному времени. Мужчина в возрасте приблизительно 50 лет достал пистолет и начал стрелять по окружавшим его пассажирам автобуса. Огнестрельные ранения получили два человека. Пострадавших доставили в больницу, где один из раненых вскоре скончался. Состояние второго стабильное, сообщают медики.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали переговоры с преступником, однако вскоре злоумышленник вновь открыл огонь. По словам полицейских, во время переговоров у них создалось впечатление, что преступник имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Около 15:15 стрелок сдался властям. В настоящее время он находится под стражей в полицейском участке.

Власти города расследуют преступление. По данным полиции, инцидент не связан ни с терроризмом, ни с произошедшим накануне в Лас-Вегасе ограблением ювелирного магазина.