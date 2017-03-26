Чжэнчжоу, Китай, 26 марта, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Два несчастных случая на двух соседствующих золотых рудниках произошли в провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате чего погибли 10 человек, сообщает газета Global Times.

Траурная лента

Инцидент произошел в пятницу, 24 марта. Густой дым заполнил рудники Qinling (Циньлин) компании China National Gold Group в городе Линбао, заключив в ловушку 12 рабочих и 6 управленцев, говорится в заявлении местного горкома КПК.

Спасатели извлеки семь тел погибших из рудника. Один из 10 найденных пострадавших был отправлен в госпиталь, однако врачи не смогли оказать ему помощь, остальные девять идут на поправку.

Один рабочий числится пропавшим без вести на состояние утра субботы. Однако поисково-спасательная операция была остановлена в связи тем, что концентрация угарного газа достигла экстремально высокого уровня, а видимость не превышала одного метра.

Спасатели будут использовать специальные технические средства, чтобы обнаружить оставшегося рабочего.

Схожий инцидент произошел на руднике по соседству. Из шести рабочих, застрявших на руднике, четверо были спасены, двое были найдены без признаков жизни. Начато расследование инцидентов, передает газета.

Напомним, что ранее стало известно о гибели девяти человек в районе Цунхуа города Гуанчжоу во время обрушения платформы для высотных рабочих при строительстве электростанции.