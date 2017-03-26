Гонолулу, США, 26 марта, 2017, 05:01 — ИА Регнум. На Гавайях на пляже в заливе Ханаума было эвакуировано несколько сотен человек в связи с угрозой взрыва. Ранее на пляже был обнаружен подозрительный предмет, пишет Hawaii News Now.

Жорж-Пьер Сёра. Пляж Бас- Бутен в Онфлёре. 1886

О том, как долго будет закрыт пляж для посещения, пока неизвестно.

Обнаруженный предмет представляет собой небольшую металлическую коробку. Ее нашел один из спасателей. После чего о находке сообщили в полицию.

На место прибыли стражи порядка и бригада взрывотехников. Они в настоящее время проверяют подозрительный предмет.

Кроме того, на пляж также прибыла группа пожарной службы города Гонолулу.

Отметим, что бухта Ханаума расположена на юго-западном берегу острова Оаху на Гавайях. Это место пользуется огромной популярностью у туристов. Их внимание привлекает особенность бухты — её дном служит кратер вулкана, который спит на протяжении уже более десяти тысяч лет.