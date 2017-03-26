Белград, 26 марта, 2017, 04:31 — ИА Регнум.



Snufkin Нож

В результате потасовки футбольных фанатов в Белграде, возникшей после товарищеского матча между московским «Спартаком» и белградской «Црвеной Звездой», ножевые ранения получили трое российских болельщиков, сообщает 26 марта ТАСС.

Двух раненых граждан РФ доставили в местную больницу. Состояние одного из них тяжелое. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь на месте.

Как сообщили очевидцы, российские и сербские фанаты, следовавшие группой с флагами и другими атрибутами своих команд после окончания матча, подверглись нападению фанатов белградского футбольного клуба «Партизан».

Полицейские задержали двух нападавших. Причиной конфликта стал красно-белый шарф одного из болельщиков. Кроме того, одна из девушек заявила полиции, что несколько человек забросали ее камнями за символику «Црвены Звезды».

Напомним, в субботу, 25 марта, белградская команда «Црвена Звезда» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1. Городские власти предприняли повышенные меры для охраны общественного порядка.