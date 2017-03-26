Киев, 26 марта, 2017, 04:22 — ИА Регнум. В Киеве выдвинули новые требования для участия России в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Как заявил в эфире «Украинского радио» вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, украинские власти готовы принять российского представителя для участия в конкурсе, но не Юлию Самойлову, а другого представителя РФ, который не имеет проблем с украинским законодательством.

hentilpej «Евровидение»

Кириленко сказал, что Украина готова принять всех 43 участников «Евровидения», в том числе и из России. Вице-премьер предложил российской стороне самой найти выход из этой ситуации, «предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством».

По словам Кириленко: «В таком случае эта проблема будет очень быстро решена».

Вице-премьер Украины также выразил надежду Киева на то, что российская сторона пойдет на уступки, приняв такое предложение. Хотя саму ситуацию Кириленко назвал российской провокацией.

Причем, по словам украинского политика, Москва будет устраивать и другие «провокации» с конкурсом. Такой инцидент с «Евровидением» является только частью большой цепи «провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», заявил вице-премьер.

Напомним, что Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» с песней «Flame Is Burning». Однако украинские спецслужбы запретила ей въезд на территорию страны на три года, посчитав, что основанием для этого достаточно выступления Самойловой в Крыму в 2015 году. В МИД РФ такое решение Киева охарактеризовали как «циничное и бесчеловечное». Многие российские политики призвали бойкотировать «Евровидение».