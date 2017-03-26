Пекин, 26 марта, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Первый разработанный и построенный в Китае реактивный авиалайнер прошел все основные технические аттестации, приблизив его к своему первому полету, передает газета «Жэньминь жибао»

Waerfelu Модель авиалайнера C919

Оценочный комитет, состоящий из 63 авиационных специалистов со всего Китая пришли к мнению, что лайнер C919 технически готов к своему первому полету, передает авиастроительная компания Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) в своем пресс-релизе от 25 марта.

Эксперты работали семью командами, аттестуя дизайн, конструкцию и производительность самолета в лабораторных условиях, на борту самолета и при низкоскоростном рулении.

Комитет доказал, что C919 технически пригоден для полетов, однако еще требуется протестировать уровень электромагнитной совместимости и провести испытания при рулении перед тем, как он поднимется в воздух.

Самолет был построен в 2015 году шанхайской корпорацией COMAC. К моменту начала аттестации была осуществлена установка бортовых систем, основных измерительных приборов и тестовой системы.

C919 имеет более 150 посадочных мест, а дальность полета составляет 4075 км. Ожидается, что новый лайнер составит конкуренцию европейскому Airbus 320 и американскому Boeing 737 нового поколения, который в настоящий момент доминирует на рынке, передает газета.

К концу 2016 года уже 21 покупатель подал заявку на приобретение более чем 500 машин. COMAC ожидает продать по меньшей мере 2000 лайнеров. Первый китайский региональный коммерческий лайнер ARJ21 начал выполнять рейсы в июне 2016 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что С919 пройдет свое первое летное испытание весной текущего года. Также напомним, что первый полет авиалайнер должен был осуществить еще до конца 2016 года, однако длительная процедура лицензирования внесла свои коррективы в задумку конструкторов.