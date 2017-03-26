Лондон, 26 марта, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Лондона пострадали, по крайней мере, четыре человека. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает полиция британской столицы.

Skullman Водитель автомобиля

Известно, что после наезда на пешеходов водитель, а также пассажиры вышли из машины и скрылись с места происшествия. Позднее один мужчина был задержан.

В настоящее время правоохранители расследуют произошедшее. В полиции уточнили, что этот случай не расследуется как теракт.

Напомним, что 22 марта в центре Лондона автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в одно из зданий рядом с британским парламентом. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали еще 50 человек. Ответственность за произошедшее взяла на тебя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, согласно сообщениям британской полиции, 52-летний Халид Масуд, устроивший теракт 22 марта, действовал в одиночку. Правоохранители отметили, что, возможно, никогда точно не узнают, почему Масуд сделал это. Причем ранее он уже привлекал внимание спецслужб.

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