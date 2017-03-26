Минск, 26 марта, 2017, 03:46 — ИА Регнум.



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Масштабные репрессивные меры, предпринятые белорусскими властями к мирным демонстрантам, являются ущемлением основных демократических ценностей, сообщается в официальном заявлении посольства США в Белоруссии, опубликованном 25 марта на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью отмечают, что власти Белоруссии запретили мирные демонстрации в Минске, посвященные ежегодному Дню воли», — говорится в заявлении.

Задержание мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов ущемляет основные демократические ценности, что не может не вызывать беспокойство США. В посольстве также отметили, что по имеющейся информации, представители силовых ведомств Белоруссии использовали силу в отношении задержанных лиц.

США призвали немедленно освободить всех задержанных во время протестной акции, а также гарантировать гражданам право на мирные собрания и свободу слова.

Ранее действия белорусских властей по задержанию участников несанкционированных антиправительственных протестов осудил и Европейский союз. В ЕС также призвали к немедленному освобождению всех задержанных.

Напомним, 25 марта в Белоруссии граждане вышли на улицы в знак протеста против указа «О тунеядстве», несмотря на запрет властей проводить массовые мероприятия в этот день. Правоохранительные органы задерживали всех участников несанкционированных акций.