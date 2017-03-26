Осло, 26 марта, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Норвегия — самая счастливая страна в мире. Об этом говорится в докладе ООН World Happiness, передает информационное агентство FlashNord.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что исследование проводилось с учетом уровня доходов населения, средней продолжительности жизни, степени свободы, а также уровня доверия и заботы среди граждан. Выявляла самую счастливую страну мира на основании этих факторов группа независимых экспертов.

Россия в этом рейтинге занимает 49 место. Россия в этом рейтинге по сравнению с предыдущим поднялась на семь позиций. Рядом с ней по списку расположились Италия, Япония и Польша.

Второй самой счастливой страной, как отмечается в докладе, является Дания. Причем, по мнению исследователей, различия между Норвегией и Данией столь малы, что часто не являются статистически значимыми. Далее идет Исландия. В Топ-10 вошли также Финляндия (5 место) и Швеция (10 место).

Прибалтийские государства в этом рейтинге, по мнению исследователей, не вошли даже в 50 самых счастливых стран мира. Так, Литва заняла 52 место, Латвия — 54, а Эстония — 66. Что касается Украины, то она оказалась лишь на 132 месте в рейтинге (между Ганой и Угандой).

В рейтинг вошли в общей сложности 155 стран мира. Сирия в нем заняла 152 место. В то же время самым несчастливыми странами мира стали Южный Судан, Либерия, Гвинея, Того, Руанда, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.