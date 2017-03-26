Сана, 26 марта, 2017, 03:28 — ИА Регнум.



Эдуард Мане. Казнь императора Максимилиана Мексика 1868

Решением суда столицы Йемена Саны беглый президент страны Абд Раббо Мансур Хади приговорен к смертной казни за государственную измену, сообщает 25 марта Reuters со ссылкой на заявление йеменского государственного агентства «Саба».

На прошедшем в столице Йемена, находящейся под контролем повстанцев-хуситов, судебном заседании вынесено заочное решение о присуждении высшей меры наказания президенту Абд Раббо Мансуру Хади, бежавшему из-под домашнего ареста в феврале 2015 года.

Аналогичное решение суд Йемена вынес в отношении еще шестерых высших должностных лиц Йемена. В число приговоренных вошли также посол Йемена в США Ахмед Авад бин Мубарак и бывший министр иностранных дел Рияд Ясин.

Приговоренные обвиняются в государственной измене, в частности «в подстрекательстве и помощи государству-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам».

Вынесенное решение отрицательно скажется на перспективе возобновления давно зашедших в тупик мирных переговоров.

Напомним, столицу и большинство населенных пунктов Йемена контролируют хуситы и примкнувший к ним сторонники бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха. Повстанцы в январе 2015 года свергли президента Мансура Хади, после чего на протяжении двух лет в Йемене идет война. Беглеца поддержала коалиция стран во главе с Саудовской Аравией, начавшая военную операцию на территории Йемена.

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