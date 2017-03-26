Великобритания, 26 марта, 2017, 03:07 — ИА Регнум. В Великобритании прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди. Инцидент произошел в графстве Мерсисайд, сообщает газета The Mirror.

mikegi Взрыв

Ранения получили 15 человек. Они госпитализированы. Взрыв случился в китайском ресторане и танцевальной студии в субботу, 25 марта, около 21:15 по местному времени. Под завалами еще остаются люди.

Отмечается, что в результате произошедшего здание танцевальной студии полностью разрушено. Повреждены также несколько зданий по соседству.

Полиция пока не сообщает все детали произошедшего. По предварительным сведениям, причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона или пожар.

На место прибыли спасатели, пожарные, машины скорой помощи. Причина взрыва устанавливается. Сами очевидцы сравнивают произошедшее с «зоной боевых действий».