Хух-Хото, Китай, 26 марта, 2017, 03:07 — ИА Регнум. 83 квартиры были повреждены в результате мощного взрыва в здании на севере Китая. Известно о трех погибших и 25 раненых, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти Внутренней Монголии.

Brett Neilson Взрыв

Власти хошуна (административно-территориальная единица уровня уезда) Тумэ-Юци городского округа Баотоу автономного района Внутренняя Монголия заявили о размещении 259 человек после произошедшего взрыва.

Раненые находятся в стабильном состоянии, в то время как чрезвычайные службы работают над тем, чтобы последствия взрыва не привели к вторичным бедствиям, сообщают местные власти.

Взрыв произошел в субботу, 25 марта. Он был такой силы, что один из трех подъездов дома полностью обвалился, а окна соседних домов были выбиты.

По сообщению властей, причины инцидента расследуются. По имеющимся на сегодняшний момент версиям, причиной мог стать взрыв бытового газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 февраля в районе Чанъи города Гирин произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов. Один пострадавший был доставлен в больницу.