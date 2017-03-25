Киев, 26 марта, 2017, 02:46 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о врагах Украины и спела песню. Передача с участием депутата «Гордон» вышла 25 марта в эфире телеканала «112 Украина».

«От любви до ненависти один шаг: сейчас вы мне цветы дарите, а потом камни кидать будете», — вспоминает Савченко фразу, сказанную вскоре после возвращения из российской тюрьмы, где бывшая наводчица украинских силовиков отбывала наказание по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. По мнению Савченко, яйца в нее уже летят, камни — пока еще нет, но могут полететь и гранаты.

Ничего удивительного в таком развитии событий нет, считает депутат: «У нас сейчас в центре Киева стреляют, также могу и гранаты полететь».

«Ничто не спасет от пули, — отвечает депутат Верховной рады на вопрос ведущего об отсутствии охраны. — …Если дело задумано, то будет сделано».

Враги Украины есть и в России, на территории самой Украины больше врагов подлых, считает Савченко. По ее мнению, количество врагов на Украине «достаточно для того, чтобы не давать нам жить последние 25 лет».

По мнению Савченко, эти люди думают только о себе, своих собственных интересах и деньгах. Им неважно, какую именно страну грабить, будь то Украина, Россия, Литва или Италия. «Они бы грабили каждую страну для себя. У них нет святой любви ни к чему другому», — заявила депутат Верховной рады.

Комментируя информацию о том, что Савченко является проектом ФСБ России, народный депутат ответила: «У ФСБ не хватило бы денег на такой проект. Я самородок».

Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна критики Савченко на Украине возникла в связи с очередной ее поездкой в ДНР, где депутат посетила пленных военнослужащих ВСУ.