Лондон, 26 марта, 2017, 02:47 — ИА Регнум. В Службе полиции британской столицы заявили, что совершивший 22 марта теракт в Лондоне 52-летний Халид Масуд, который ранее уже привлекал внимание спецслужб, действовал в одиночку. Об этом сообщает ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Представитель полиции подчеркнул, что существует вероятность того, что правоохранители «никогда не поймут, почему он сделал это». В Службе полиции Лондона также сообщили, что информации о подготовке новых терактов нет.

ИА REGNUM передавало, что 22 марта в британской столице произошел теракт. Сначала автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту. Потом машина врезалась в одно из зданий рядом с британским парламентом.

Жертвами теракта стали пять человек. Еще около 50 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на тебя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В связи с инцидентом в Великобритании были проведены аресты. Задержано было по меньшей мере десять человек. Потом шестерых из них отпустили. По состоянию на 25 марта, под стражей оставались еще четыре человека.

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