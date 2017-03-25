Санья, Китай, 26 марта, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Китай планирует импортировать товары общей стоимостью $8 трлн в течение последующих пяти лет, заявил китайский вице-премьер Чжан Гаоли в субботу, 25 марта на церемонии открытия Боаоского азиатского форума — 2017, передает агентство «Синьхуа»

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За указанный период страна привлечёт $600 млрд иностранных инвестиций, при этом объем исходящих инвестиций достигнет $750 млрд, заявил Чжан.

Он добавил, что китайские туристы в указанный период совершат 700 млн выездов за рубеж, подчеркивая, что Китай продолжит открывать шире свои двери.

Страна и дальше будет облегчать доступ иностранных инвестиций в сферу производства, добычи и обслуживания, добавил он.

При этом, по словам вице-премьера, предприятия с иностранным капиталом смогут присутствовать на местных фондовых биржах Китая, добавляя, что к ним будут относиться точно также, как к местным игрокам.

Законные права инвесторов будут полностью соблюдены и защищены, заявил Чжан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин направил приветственное сообщение участникам Боаоского азиатского форума, который иногда называют «Восточным Давосом».