Москва, 26 марта, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Россия может принять решение о продлении сделки членов ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран о сокращении объемов производства черного золота на основании ряда факторов. Об этом в интервью кувейтской газете «Ас-Сияса» заявил министр энергетики России Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

По его словам, проанализированы будут четыре основные фактора. А это — ситуация на рынке, ситуация с коммерческими запасами, баланс спроса и предложения, а также эффективность действующей договоренности. В то же время говорить о продлении сделки, пока преждевременно, сказал министр.

Новак заявил, что РФ намерена продолжать придерживаться венских договоренностей по сокращению объемов добычи нефти.

Россия выполняет условия соглашения поэтапно. Однако сегодня этот процесс происходит даже быстрее, чем планировалось, отметил глава Минэнерго РФ.

ИА REGNUM сообщало, что после почти года переговоров 30 ноября в Вене ОПЕК на заседании приняло решение о сокращении объемов добычи нефти в общей сложности почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. Позднее, 10 декабря, к сделке присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Они в рамках договоренностей согласились уменьшить свою добычу на 558 тыс. баррелей нефти в сутки, доля России — 300 тыс. баррелей в день.

Так, 24 страны сократят добычу черного золота почти на 1,6 млн баррелей в сутки в течение первого полугодия 2017 года. Такая мера, по мнению инициаторов этого решения, должна способствовать стабилизации ситуации на рынке после двух лет обвала нефтяных цен.

Ранее уже ряд стран, участвующих в сделке, заявляли о намерении продлить действие сделки, чтобы стабилизировать рынок. Однако на фоне усилий нефтедобывающих стран в США постоянно растет производство сланцевой нефти, что негативны образом влияет на цены на нефть. Кроме того, как отмечает один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом — Goldman Sachs, в период с 2017 по 2019 год глобальные поставки нефти будут расширены, так как свои плоды начнут приносить крупные нефтяные проекты в России, Канаде, Бразилии и на шельфе Мексиканского залива.

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