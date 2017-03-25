Москва, 26 марта, 2017, 01:31 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Принимая решение о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, администрация США идет на поводу у тех, «кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается 26 марта на официальной странице ведомства в сети Facebook.

Решение Вашингтона вызывает «недоумение и разочарование». «Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, — отметила Захарова, — однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией».

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, принятые администрацией США меры не согласуются со сделанными ранее заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом. Более того, новые санкции могут серьезно затруднить взаимодействие стран в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими международными группировками.

Вашингтону не следует идти на поводу у сил, последовательно подрывающих российско-американское сотрудничество, убеждены в МИД РФ. «Интересам безопасности США такой подход не отвечает», — говорится в комментарии представителя ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ввели очередные ограничительные меры против восьми российских компаний, в том числе в отношении «Рособоронэкспора», «Авиаэкспорта», НПК «Конструкторское бюро машиностроения», НПО «Базальт», Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина и АО «150-й авиационный ремонтный завод».

В администрации США не смогли назвать суть претензий, предъявляемых к российским организациям.