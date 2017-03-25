Таллин, 26 марта, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Власти Эстонии установят в Таллине памятник жертвам коммунизма. Сделать это планируется к 2018 году. Об этом в субботу, 25 марта, заявил министр юстиции Урмас Рейнсалу во время своей речи на памятной церемонии, посвященной годовщине депортации эстонцев в Сибирь.

Mark Surman Серп и молот

Министр назвал депортацию «преступным геноцидом» в отношении народа Эстонии и «преступлением против человечности». Рейнсалу заявил, что эстонцы никогда не забудут эти события.

В связи с этим на Маарьямяэ, возвышенности в Таллине, будет открыт мемориал жертвам коммунизма. На нем будут высечены имена жертв тех событий. Причем памятник будет установлен рядом с мемориалом воевавших против нацистской Германии.

Читайте также:Премьер Эстонии едет «по-тихому» отметить в Петербурге независимость страны

25 марта в Таллине у памятника Освободительной войне состоялась памятная церемония, посвященная 68-й годовщине депортации местного населения в Сибирь, в результате которой в Красноярский край и Новосибирскую область и частично в Иркутскую и Омскую области были высланы около 20 тыс. жителей Эстонии.

В ходе мероприятия министр юстиции Урмас Рейнсалу возложил венок к подножию памятника Освободительной войне. Вечером на площади Свободы зажгли тысячи свечей в память жертв депортации. Подобные акции проводятся и в других городах Эстонии.

В Эстонии с конца 1980-х годов обсуждается вопрос о том, необходимо и каким образом требовать компенсацию за ущерб, якобы нанесенный республике за советский период. Эту тему активно обсуждает Урмас Рейнсалу. Он даже созвал комиссию, целью которой является разработка рекомендаций по подсчету «ущерба». По словам министра, Эстония планирует тесно сотрудничать в этом вопросе с Латвией и Литвой, которые «достигли в данном процессе большего успеха». Подобные претензии к коммунизму предъявляют также Польша и Украина.

В меморандуме о сотрудничестве Латвии, Литвы и Эстонии говорится о необходимости подсчета и возмещения «ущерба, причиненного советской оккупацией». При этом, по словам главы минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу, ущерб может быть востребован «как в виде компенсации материального ущерба, так и в виде извинения».

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас в 2016 году раскритиковал планы Прибалтики потребовать компенсацию за «советскую оккупацию» у России. Рыйвас ранее заявлял, что не понимает, что может получить Эстония от соответствующего меморандума, подписанного министрами юстиции трех балтийских стран.

Также напомним, что 15 февраля 2007 года парламент Эстонии принял закон «О ликвидации запрещенных сооружений». Под этот закон попал и «Бронзовый солдат», памятник советскому солдату-освободителю Таллина от фашистской оккупации. За такой законопроект проголосовали 46 депутатов парламента, против — 44. Подготовка к демонтажу была начата спустя 30 дней после принятия закона. 30 апреля памятник «Бронзового солдата» был установлен на Военном кладбище, в двух километрах от первоначального расположения, хотя сам монумент был воздвигнут рядом с братской могилой, в которой в 1945 году были перезахоронены 13 советских военнослужащих, погибших под Таллином в ходе Таллинской операции 1944 года во время Великой Отечественной войны.

Читайте также: Эстония учит жить крымских татар «под оккупацией»