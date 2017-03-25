Санья, Китай, 26 марта, 2017, 01:24 — ИА Регнум.

Большие государства не должны наносить вред стабильности или стратегическому балансу в эгоистических целях, заявил китайский вице-премьер Чжан Гаоли в субботу, 25 марта, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Mardetanha Чжан Гаоли

Вместо этого они должны осознать свою ответственность за глобальный мир и играть конструктивную роль в международных отношениях, заявил Чжан во время своей речи на Боаоском Азиатском Форуме — 2017, который проходит в китайской провинции Хайнань.

Чжан призвал усилить стратегическое сотрудничество и взаимное доверие, утверждая, что большие государства должны уважать фундаментальные интересы и обеспокоенность других.

По некоторым региональным проблемам страны должны обращаться к диалогу в целях обеспечения их мирного разрешения, заявил он, добавляя, что необходимо больше сотрудничества по проблемам терроризма, климатических изменений и природных катаклизмов.

«Экономическая глобализация не может быть осуществлена вне мирной атмосферы», — заявил Чжан.

Обнажая рост протекционизма по всему миру, Китай стремится обновить глобализацию, защищая свободную торговлю и сотрудничество, утверждает он.

Ключевой темой форума является «Глобализация и свободная торговля: Азиатские перспективы». Мероприятие завершится 26 марта.

Отметим, что Боаоский Азиатский Форум был учрежден в 2001 году. Его целью является развитие экономических связей и сотрудничества в Азии, а также за ее пределами. Форум также называют «Восточным Давосом».

Напомним, что ранее китайский премьер Ли Кэцян обсудил проблему протекционизма со своим австралийским коллегой Малкольмом Турнбуллом, условившись совместно защищать принципы экономической глобализации.

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