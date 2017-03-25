Запорожье, Украина, 26 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум.



Sfw.so Граната

На детской площадке одной из школ Хортицкого района Запорожья была обнаружена боевая граната, сообщает 25 марта агентство УНН со ссылкой на пресс-офицера городской патрульной службы Юлию Шеймухову.

Опасный объект был найден на школьном дворе хортицкой средней школы № 51 около 04:00. Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию. Изъятая граната была направлена в запорожское отделение экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Как стало известно, найденный предмет оказался противопехотной осколочной ручной гранатой РГД-5 с запалом.

На месте происшествия работает оперативная группа, ведется расследование.