Боевую гранату с запалом обнаружили на детской площадке в Запорожье
Запорожье, Украина, 26 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум.
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Граната
На детской площадке одной из школ Хортицкого района Запорожья была обнаружена боевая граната, сообщает 25 марта агентство УНН со ссылкой на пресс-офицера городской патрульной службы Юлию Шеймухову.
Опасный объект был найден на школьном дворе хортицкой средней школы № 51 около 04:00. Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию. Изъятая граната была направлена в запорожское отделение экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
Как стало известно, найденный предмет оказался противопехотной осколочной ручной гранатой РГД-5 с запалом.
На месте происшествия работает оперативная группа, ведется расследование.