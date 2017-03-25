Спас Делев принес Болгарии сенсационную победу над Голландией
София, 26 марта, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Васил Левски» был разыгран матч 5-го тура группы А Квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Голландии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В дебюте матча форвард «Погони» Спас Делев открыл счет в матче ударом с близкого расстояния после заброса Симеона Славчева — 1:0.
Через 15 минут форвард оформил дубль мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 2:0. Ассистом отметился Георги Константинов.
Статистика матча (Болгария/Голландия)
Удары 6/8
Удары в створ 4/3
Владение 29%/71%
Фолы 7/10
На данный момент Голландия опустилась на 4-ю строчку с 7-ю очками. Болгария поднялась на 30ю позицию, набрав 9 очков.
Составы на матч:
Болгария: Михайлов, Попов, Занев, Чорбаджийски, Манолев, Божиков, Славчев, Костадинов, Попов, Тонев, Делев.
Голландия: Зоет, Де Лигт, Инди, Блинд, Карсдорп, Строотманн, Вейналдум, Классен, Роббен, Промес, Дост.
Главный арбитр матча: Уильям Коллам.
Предупреждения:
Голы: Делев 5 — 1:0, Делев 20 — 2:0.