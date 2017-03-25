Лиссабон, 26 марта, 2017, 00:34 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран матч 5-го тура группы B Квалификации ЧМ-2018 между сборными Португалии и Венгрии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу португальцев.

jarmoluk Футбольное поле

На 32-й минуте матча форвард «Порту» Андре Силва открыл счет, замкнув прострел Геррейро с левого фланга — 1:0.

Через 4 минуты нападающий «Реала» Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев мощным ударом из-за пределов штрафной в ближний нижний угол — 2:0. Ассистом отметился Андре Силва.

На 65-й минуте матча Криштиану Роналду оформил дубль пушечным ударом со штрафного в дальний нижний угол — 3:0.

Статистика матча (Португалия/Венгрия)

Удары 12/2

Удары в створ 5/1

Владение 54%/46%

Фолы 11/12

На данный момент Португалия идет на второй позиции с 12-ю очками. Венгрия осталась на 3-й строчке с 7-ю очками.

Составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Соареш, Марио, Карвальо, Гомес, Куарежма, Роналду, Силва.

Венгрия: Гулачи, Ланг, Корхут, Кадар, Винисиус, Беше, Джуджак, Надь, Гера, Салаи, Дьюрчо.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Джуджак — 61, Гера — 76, Кадар — 83.

Голы: Силва 32 — 1:0, Роналду 36 — 2:0, Роналду 65 — 3:0.