Сборная Португалии не оставила шансов Венгрии
Лиссабон, 26 марта, 2017, 00:34 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран матч 5-го тура группы B Квалификации ЧМ-2018 между сборными Португалии и Венгрии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу португальцев.
На 32-й минуте матча форвард «Порту» Андре Силва открыл счет, замкнув прострел Геррейро с левого фланга — 1:0.
Через 4 минуты нападающий «Реала» Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев мощным ударом из-за пределов штрафной в ближний нижний угол — 2:0. Ассистом отметился Андре Силва.
На 65-й минуте матча Криштиану Роналду оформил дубль пушечным ударом со штрафного в дальний нижний угол — 3:0.
Статистика матча (Португалия/Венгрия)
Удары 12/2
Удары в створ 5/1
Владение 54%/46%
Фолы 11/12
На данный момент Португалия идет на второй позиции с 12-ю очками. Венгрия осталась на 3-й строчке с 7-ю очками.
Составы на матч:
Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Соареш, Марио, Карвальо, Гомес, Куарежма, Роналду, Силва.
Венгрия: Гулачи, Ланг, Корхут, Кадар, Винисиус, Беше, Джуджак, Надь, Гера, Салаи, Дьюрчо.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Предупреждения: Джуджак — 61, Гера — 76, Кадар — 83.
Голы: Силва 32 — 1:0, Роналду 36 — 2:0, Роналду 65 — 3:0.