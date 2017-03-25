Брюссель, 26 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Белорусские силовики задерживали участников протестных акций в Минске «в большом количестве и без видимых на то причин», заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС, говорится в сообщении, опубликованном 25 марта на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Евросоюз подверг критике действия белорусских властей, задерживающих участников незаконных оппозиционных акций в Минске. По имеющимся у внешнеполитической службы ЕС данным, «действия силовых ведомств были нерегулируемыми и ненадлежащими», «журналистов наказывали за освещение событий», а обычные граждане задерживались «в большом количестве и без видимых на то причин».

«Такое подавление свободы слова и собраний вступает в противоречие с заявленной Беларусью политикой демократизации и ее международными обязательствами», — говорится в сообщении ведомства.

Евросоюз напомнил властям Белоруссии о взятых на себя международных обязательствах, и потребовал немедленно освободить всех задержанных. «Применение силы против участников мирных протестов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах», — уверен представитель внешнеполитической службы ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Белоруссии прошли акции против указа «О тунеядстве». Власти запретили проведение оппозиционных мероприятий, в связи с чем силовики задерживали всех участников незаконной акции.