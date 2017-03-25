Канберра, 26 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум.

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился со своей австралийской коллегой Джули Бишоп в субботу, 25 марта, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Agencia de Noticias ANDES Ван И

Недавно вернувшись с контртеррористической конференции, проходившей в США, австралийский дипломат выразила надежду, что Китай и Австралия усилят сотрудничество в сфере антитеррора.

По словам Вана, визит китайского премьера Ли Кэцяна в Австралию стал мощным сигналом того, что оба государства готовы к совместной поддержке свободной торговли, мира, стабильности, равно как и гармонического сосуществования культур.

Обе стороны договорились начать новую эру процветания при помощи свободной торговли и разностороннего сотрудничества, запустив три важнейших механизма диалога по инновациям, энергетике и безопасности, которые привнесут новое содержание в двустороннее стратегическое партнерство, заявил Ван.

Во время визита Ли, премьер-минисры обеих стран достигли важного консенсуса о том, что обе стороны должны следовать принципам взаимного уважения и продвигать здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайский премьер Ли Кэцян встретился в австралийской столице с со своим коллегой Малкольмом Турбуллом. Стороны договорились о совместном противостоянии экономическому протекционизму и развитии принципов свободной торговли. Ли прибыл в Канберру в четверг в рамках официального визита в Австралию. Во время своей поездки премьер также официально посетит Новую Зеландию.