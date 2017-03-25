Киев, 26 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум. В субботу, 25 марта, в центре Киева произошла стрельба. Ранение получил один мужчина на улице Омеляновича-Павленко недалеко от ресторана «Хмели-Сунели». Об этом сообщает телеканал «Громадское».

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Согласно предварительной информации, к стрельбе между мужчинами привела ссора, подробности которой не приводятся. После стрельбы правоохранители задержали двух человек. На месте начали работу представители Национальной полиции.

Несколькими днями ранее, 23 марта, как передавало ИА REGNUM, в центре Киева также был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. В России он был объявлен в международный розыск. Согласно версии следствия, Вороненков причастен к захвату здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.

Инцидент произошел возле отеля, когда Вороненков вместе с охранником вышли из здания. Неизвестный открыл по экс-депутату огонь, успев несколько раз ранить его. Телохранитель в ответ применил огнестрельное оружие и смог ранить нападавшего. Позднее он скончался в больнице.

На следующий день в МВД Украины предположили, что в убийстве Вороненкова подозревается украинский гражданин Павел Паршов. По мнению киевских властей, он якобы «является агентом российских спецслужб». Перед смертью он не успел дать никаких показаний.