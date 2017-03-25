Анталья, Турция, 25 марта, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Борьба с терроризмом как внутри Турции, так и при необходимости в Сирии и Ираке проводится за счет собственных ресурсов страны. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Анталье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Анкара не нуждается в чьей-либо указке для принятия мер по обеспечению национальной безопасности», — сказал глава государства.

Эрдоган также добавил, что если бы Анкара, как и ранее, зависела от поставок вооружения извне, то не смогла бы сыскать даже патрона для противодействия террористам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что граждане ЕС не смогут безопасно ходить по улицам, если они сохранят текущую позицию к Турции и не начнут уважать права и свободы человека.

«Если ЕС продолжит этот путь, то граждане ЕС в любых частях мира не смогут чувствовать себя в безопасности, прогуливаясь по улицам», — сказал он.

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