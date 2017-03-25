Москва, 25 марта, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Москвичи приняли участие в десятой международной акции «Час Земли». В 2017 году от освещения отказались в 1600 жилых и правительственных зданиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Час Земли» в Москве

Акция «ответственного отношения к природе» длилась час — с 20:30 до 21:30 по московскому времени. К ней традиционно присоединились и в Московском Кремле: там и на Красной площади света также не было в течение 60 минут.

В 2017 году — а это юбилейной год акции, которую проводят с 2007 года, — в «Часе Земли» приняли участие более 175 стран и свыше 7000 городов. Москвичи отметили «час» в центре города, зажигая свечи и выкладывая тематические надписи.

Напомним, в России акцию проводят с 2009 года. В 2017 году ее главной темой стали отношения человека к окружающей природе.