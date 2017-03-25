Андорра-ла-Велья, 25 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Эстади Насьональ» был разыгран матч 5-го тура группы B Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Андорры и Фарерских островов. Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча (Андорра/Фареры)

Удары 5/6

Удары в створ ½

Владение 42%/58%

Фолы 19/14

На данный момент Фарерские острова идут на 4-м месте с 5-ю очками. Андорра осталась на последней строчке с одним очком.

Составы на матч:

Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Льовера, Рубио, Мартинес, Валес, Пужол, Вьейра, Алаэс, Рубио.

Фарерские острова: Нильсен, Наэс, Давидсен, Грегерсен, Давидсен, Ханссон, Бартальсстову, Соренсен, Ватнхамар, Эдмурдссон, Клеттскард.

Главный арбитр матча: Огнер Важич.

Предупреждения: Эдмурдссон — 9, Рубио — 11, Вьейра — 39, Давидсен — 51, Лима — 90+2, Сан-Никола — 90+2, Реном — 90+2.

Удаления: Эдмундссон — 74.