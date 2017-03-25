Никосия, 25 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «ГСП» был разыгран матч 5-го тура группы H Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Кипра и Эстонии. Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Статистика матча (Кипр/Эстония)

Удары 10/6

Удары в створ 2/2

Владение 63%/37%

Фолы 8/10

На данный момент сборная Кипра идет на 4-м месте с 4-мя очками. Эстония осталась на 5-й позиции с 4-мя очками.

Составы на матч:

Кипр: Панаи, Хараламбус, Меркис, Стилиану, Кристофи, Лабан, Кириаку, Артиматас, Лаифис, Митидис, Кастанос.

Эстония: Аксалу, Круглов, Клаван, Метс, Баранов, Тенисте, Дмитриев, Васильев, Кяйт, Зенев, Оджамаа.

Главный арбитр матча: Невалайнен.

Предупреждения: Васильев — 68, Лабан — 78.