Берн, 25 марта, 2017, 21:53 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Стад де Женев» был разыгран матч 5-го тура группы B Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Швейцарии и Латвии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу щвейцарцев.

Franconia Йосип Дрмич

В середине второго тайма форвард «Боруссии Менхенгладбах» Йосип Дрмич открыл счет ударом головы после навеса Адмира Мехмеди — 1:0.

Статистика матча (Швейцария/Латвия)

Удары 13/5

Удары в створ 6/1

Владение 64%/36%

Фолы 8/12

На данный момент Швейцария лидирует в турнирной таблице с 15-ю очками. Латвия осталась на предпоследнем месте с 3-мя очками.

Составы на матч:

Швейцария: Зоммер, Лихштайнер, Мубадже, Джуру, Джака, Шер, Джемаили, Фернандеш, Шакири, Сеферович, Мехмеди.

Латвия: Ванин, Горкш, Ягодинскис, Лайзанс, Лаздинс, Клюшкин, Вишняков, Икауниекс, Шабала, Соловьев.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Лаздинс — 28, Фернандеш — 48, Шер — 51, Фрейманис — 53.

Голы: Дрмич 66 — 1:0.