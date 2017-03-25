Стокгольм, 25 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Френдз Арена» был разыгран матч 5-го тура группы A Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Швеции и Беларуси. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу шведов.

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На 19-й минуте матча вингер «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг открыл счет в матче ударом с пенальти — 1:0.

В дебюте второго тайма Форсберг оформил дубль после грубейшей ошибки вратаря белорусов — 2:0.

Через 8 минут форвард «Панатинаикоса» Маркус Берг довел счет до разгромного ударом головы после навеса с левого фланга — 3:0.

На 78-й минуте Исаак Телин забил четвертый мяч Швеции — 4:0. Ассистом отметился Оскар Хилйемарк.

Статистика матча (Швеция/Беларусь)

Удары 15/5

Удары в створ 8/1

Владение 58%/42%

Фолы 9/13

На данный момент Швеция идет на 2-й строчке с 10-ю очками. Беларусь осталась на 5-й позиции с 2-мя очками.

Составы на матч:

Швеция: Ульсен, Лустиг, Гранквист, Аугустнссон, Янссон, Форсберг, Хилйемарк, Дурмаз, Берг, Тойвовен.

Беларусь: Горбунов, Мартынович, Шитов, Политевич, Маевский, Бордачев, Филипенко, Брессан, Гордейчук, Риос, Сигневич.

Главный арбитр матча: Лечнер.

Предупреждения: Мартынович — 25.

Голы: Форсберг (пен) 19 — 1:0, Форсберг 49 — 2:0, Берг 57 — 3:0.