Вашингтон, 25 марта, 2017, 21:55 — ИА Регнум.



Goodfreephotos.com Санкции

Власти США ввели ограничительные меры еще против восьми организаций РФ, инкриминировав им нарушение национального законодательства страны о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщила ТАСС представитель администрации США.

По словам источника, в санкционный список попали Ульяновский институт гражданской авиации им. главного маршала авиации Б. П. Бугаева, внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», АО «Научно-производственное объединение «Базальт», Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».

Представитель администрации США не уточнил, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года после государственного переворота на Украине и возврата Крыма в состав РФ.

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