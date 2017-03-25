Санкт-Петербург, 25 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА на своей площадке переиграл ярославский «Локомотив» во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая 25 марта в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1.

Pixabay.com Футбольный мяч

В составе хозяев площадки голевыми действиями отметились Илья Ковальчук, Сергей Плотников (дубль) и Николай Прохоркин. У гостей шайбу забросил Дмитрий Лугин.

Таким образом, счет в серии между этими командами стал 2:0 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга. Следующий матч «Локомотив» — СКА проведут в Ярославле 27 марта.

КХЛ. Плей-офф. ½ финала. Запад. 2-й матч.

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Читайте также: На Востоке первый матч финала тоже закончился в овертайме, но уже во втором