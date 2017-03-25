Эль-Кувейт, 25 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. С октября 2016 года Российская Федерация уменьшила добычу черного золота на 185 тысяч баррелей в сутки в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, который 25 марта прибыл в столицу Кувейта для участия в заседании министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения.

Pixabay.com Добыча нефти

«185 (тысяч баррелей в сутки)», — сказал Новак, отвечая на вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 г. в Вене страны ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Сделка была рассчитана на первые 6 месяцев 2017 г. с возможностью продления еще на полгода.

Позже к соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и РФ.

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