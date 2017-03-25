Рим, 25 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Италия 25 марта принимала всех лидеров ЕС по случаю празднования 60-ой годовщины подписания Римского договора, итальянские информационные агентства не осветили эту новость, объявив 24-часовую забастовку журналистов с 6 утра субботы 25 марта до утра воскресенья 26 марта.

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Решение о забастовке было принято советом по координации национальных информационных агентств с участием агентств: ANSA, AGI, Adnkronos, Il Sole 24 Ore, Radiocor Plus, Askanews, Dire, Il Velino, La Presse. Агентства распространили совместное заявление на своих сайтах. В заявлении в частности говорится, что координационные редакционные комитеты национальных информационных агентств по причине отсутствия ответа со стороны министра Луки Лотти (министр спорта, а также секретарь правительства по издательской деятельности) решили объявить день забастовки.

25 марта — важный день для Европы и для Италии, и по этой причине более чем 800 журналистов из информационных агентств выразили сожаление президенту Италии Серджио Маттарелла, национальным и европейским учреждениям, а также общественности за «новостное молчание», на котором строится «вся информационная система Италии».

Ранее редакционные комитеты просили о встрече министра Лотти для обсуждения альтернативных решений европейского тендера по печати. Дело в том, что правительство Италии 21 марта приняло решение о проведении европейского тендера по выбору информационных агентств, которые будут «производить» новости для правительства. В конкурсе могут участвовать также иностранные информагентства и получать фонды из госбюджета.

«Европейские тендеры фактически ставят под угрозу устойчивость и, в некоторых случаях, выживание редакций, а также ставят под угрозу плюрализм информации и защиту интересов итальянской информационной системы, первичной по сравнению с другими зарубежными СМИ», — отмечают в совместном заявлении новостные агентства. «После двух месяцев публичных заявлений министр так и не нашел время для встречи со СМИ. Вот почему редакторы новостных агентств объявили первую в истории итальянского издательства забастовку сектора «первичной информации».

«Европейский тендер, который приняло правительство, является беспрецедентным случаем в Европе, — сообщает агентство ANSA. — Ни одна другая страна, на самом деле, никогда не приглашала наше информационное агентство, которое является одним из наиболее крупных в мире, участвовать в конкурсе на выделение государственных средств. Основной источник информации в нашей стране сейчас находится в опасности, скоро новости могут начать производиться не в Италии, а в другой стране».

Напомним, что лидеры 27 стран Европейского союза 25 марта подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза. Момент подписания соглашения транслировал канал RAI1. «Мы сделаем Европейский союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил», — сказано в декларации.