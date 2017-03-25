Рабочий посёлок Плюсса, Псковская область, 25 марта, 2017, 20:49 — ИА Регнум. В Псковской области проводится проверка по факту гибели на железнодорожных путях 3-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, сегодня, 25 марта, мальчик 2014 года рождения попал под грузовой поезд на станции Плюсса.

Neu-Zwei Поезд

«В ходе проверки устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Псковская лента новостей уточняет, что трагедия произошла около в 11:40. Ребёнок, проживающий рядом с железной дорогой, по данным источников СМИ, выехал на пути на велосипеде. Мальчик получил множественные переломы, впал в кому, после чего скончался.