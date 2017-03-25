Красноярск, 25 марта, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Результаты матчей 25-го тура, сыгранных 25 марта в мужской волейбольной Суперлиге.

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«Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 2:3 (19:25 25:27 34:32 25:18 10:15)

(19:25 25:27 34:32 25:18 10:15) «Урал» (Уфа) — «Нефтяник» (Оренбург) 3:0 (25:18 25:19 25:20)

(25:18 25:19 25:20) «Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) 2:3 (20:25 25:17 25:23 23:25 15:17)

(20:25 25:17 25:23 23:25 15:17) «Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:0 (25:13 26:24 26:24)

(25:13 26:24 26:24) «Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 3:1 (25:20 28:26 22:25 25:19)

Завтра, 26 марта, 25-й тур завершится матчами «Динамо» (Краснодар) — «Югра-Самотлор» и «Белогорье» — «Зенит-Казань». Краснодарцы имеют последний шанс не вылететь напрямую из Суперлиги, а зацепиться за переходные матчи. «Белогорье» продолжает борьбу за третье место с новосибирским «Локомотивом», а «Зенит-Казань», уже первый, дарить очки всё равно не будет.