Улан-Удэ, 25 марта, 2017, 20:42 — ИА Регнум. В Бурятии произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и иномарки. По некоторым данным, в результате инцидента погибли 2 человека, еще 7 получили различные травмы. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

03.mchs.gov.ru На месте ДТП

Авария произошла в субботу, 25 марта, в Заиграевском районе.

«В 19.15 (14.15 мск) в 7 км от села произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Новоильинск-Улан-Удэ», — говорит Маслова. — По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса и иномарки погибли оба водителя».

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.