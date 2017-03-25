Маршрутка столкнулась с иномаркой в Бурятии
Улан-Удэ, 25 марта, 2017, 20:42 — ИА Регнум. В Бурятии произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и иномарки. По некоторым данным, в результате инцидента погибли 2 человека, еще 7 получили различные травмы. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.
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На месте ДТП
Авария произошла в субботу, 25 марта, в Заиграевском районе.
«В 19.15 (14.15 мск) в 7 км от села произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Новоильинск-Улан-Удэ», — говорит Маслова. — По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса и иномарки погибли оба водителя».
В настоящее время устанавливаются причины происшествия.