Санкт-Петербург, 25 марта, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Подсветка всемирно известных исторических зданий в центре Санкт-Петербурга будет отключена на один час в 20:30 в рамках проводимой 25 марта международной акции «Час Земли».

Эрмитаж (фото зимы 2017 г.)

Как сообщили в городской администрации, выключится освещение Троицкого собора, Смольного собора, Эрмитажа, Большеохтинского моста и других архитектурных ансамблей Петербурга.

В городе разом будет отключено 33 тысячи светильников архитектурно-художественной подсветки, в результате чего удастся сэкономить 2,2 Мвт электроэнергии. В 2017 году, который отмечается как Год экологии, в Петербурге будет отключено в 3 раза больше объектов, чем в 2016 году.

Одновременно для жителей и гостей Санкт-Петербурга на Стрелке Васильевского острова уже началась большая культурная программа, в ходе которой зрители увидят выступления творческих коллективов города, а все желающие смогут принять участие в экологической викторине.

Также 25 марта на территории заказника «Парк Сергиевка» в черте города в природу были выпущены ушастые совы, изъятые у фотографов у Исаакиевского собора и храма «Спас на крови». Эти птицы занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга, а их незаконно использовали для заработков на туристах. В результате неподобающего обращения совы получили серьезные заболевания и прошли курс лечения у ветеринаров. Всего в последнее время было изъято семь сов, но к выпуску на волю были готовы пока только три птицы: они прошли реабилитацию и научились охотиться.

«Час Земли» — это международная акция, в ходе которой жителей Земли призывают выключить свет на один час в знак сохранения природы. Мероприятие должно привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру. В 10-й по счету акции «Час Земли» примут участие более 2 млрд человек из более чем 175 стран и почти 7000 городов. Девиз мероприятия в этом году — «Меняй себя, а не планету».