Киев, 25 марта, 2017, 20:25 — ИА Регнум. На Украине в скором времени состоится большое объединение демократических политических сил. Об этом, как передает «Украинская правда», сообщил бывший глава Одесской ОГА, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на форуме в Киеве, организованном партией «Воля».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

"Думаю, мы найдем формулу (объединения) …, — сказал он. — В ближайшее время будет большое объединение».

Саакашвили уточнил, что имеет в виду политические силы, которые приняли участие в форуме. В частности — это «Рух новых сил», «ДемАльянс», «Хвыля», «Воля» и другие.

По мнению экс-президента Грузии, политические события на Украине вполне могут начать развиваться крайне быстро, что приведет к досрочным парламентским выборам уже в 2017 г.

«…Думаю, в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году… все закончится выборами», — сказал бывший глава Одесской ОГА.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял о том, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы» и европейское будущее немыслимо без Украины.

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