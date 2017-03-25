Саратов, 25 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум.

Более 400 человек пришли к издательству «Слово», где Алексей Навальный проводил встречу с волонтерами своего штаба. Несмотря на то, что саратовцы приглашали Алексея Навального к общению, он не вышел к возмущенным горожанам.

Nathan Keirn Протест

В свою очередь, местные сторонники Партии прогресса, часть которых известна своим радикализмом, попытались спровоцировать драку, но эту попытку полиция оперативно пресекла, сообщает КП.ру.

Поводом для негодования саратовцев стали действия активистов Партии прогресса, которые, якобы, разместили на прошлой неделе на сетевых ресурсах фотошоп изображения монумента «Родина-мать», на котором лицо скульптуры было залито зеленкой.

В Саратове состоялся народный сход против интернет-вандалов, осквернивших изображение памятника. Сотрудникам саратовской полиции пришлось оцепить вход издательства «Слово», чтобы не допустить самосуда.

«Как стало известно, к сходу примкнули некоторые из бывших сторонников провокатора. Они, как и саратовцы, пришедшие на сход, глубоко возмущены глумлением над изображением памятника. Инициаторы народного схода выразили благодарность сотрудникам полиции за своевременную реакцию», — подчеркивает КП.ру.

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