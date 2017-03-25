Самара, 25 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Результаты матчей женской гандбольной Суперлиги, сыгранных 25 марта.

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Лада» (Тольятти) — «Луч» (Москва) 29:22 (11:13 18:9)

(11:13 18:9) «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) — «Астраханочка» (Астрахань) 29:40 (17:16 12:24)

(17:16 12:24) «Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 28:29 (11:15 17:14)

«Лада» и «Астраханочка», одержавшие победы, сохранили за собой второе и третье места и скорее всего на них и останутся. За четвёртое место сражаются «Кубань» и «Динамо-Синара», но хотя волгоградские гандболистки сегодня победили соперниц на их поле, они только сравнялись с ними по очкам, уступая по дополнительным показателям. Окончательно по местам их расставят последние два тура регулярного чемпионата.

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.