Батецкий, Новгородская область, 25 марта, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Планы развития районов Новгородской области разработают на стратегических сессиях, которые стартуют 27 марта в трёх райцентрах: городе Пестово, посёлке Любытино и селе Мошенское. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы региона Андрея Никитина, об этом он заявил сегодня, 25 марта, во время визита в Батецкий район.

Novreg.ru Андрей Никитин во время визита в Батецкий район

Планируется, что все заинтересованные жители районов смогут стать участниками этих стратегических сессий, на которых будут сформированы стратегии развития каждого района, а позднее на их основе — стратегия развития всей Новгородской области. «Все идеи и предложения, которые есть у жителей, мы внесем в эти планы и начнем их реализовывать», — сказал Андрей Никитин.

Например, в Батецком районе руководители сельхозпредприятий уже обозначили несколько проблем и рассказали об ограничениях, мешающих развитию. «Это отсутствие газификации, это субсидии, которые сегодня есть, но их надо сделать более понятными и целенаправленными, это вопросы, связанные с поддержкой племенного животноводства, и, конечно, ввод земель в сельхозоборот», — прокомментировал Андрей Никитин.

По его мнению, для Батецкого района сельскохозяйственное производство — основная точка роста. Кроме того, логистика и близость района к Великому Новгороду могут быть привлекательными для создания перерабатывающих производств. Есть потенциал и для развития туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Батецком районе избрали главу: по результатам конкурсного отбора и голосования депутатов районной думы этот пост сохранил прежний глава муниципалитета Владимир Иванов.