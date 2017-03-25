Балаклея, Украина, 25 марта, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Представители Североатлантического альянса прибывают в город Балаклея Харьковской области Украины для разминирования военной базы Минобороны страны, где произошел крупный пожар на складах с боеприпасами. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная в эфире телеканала «112 Украина».

Kharkiv.dsns.gov.ua Пожар и взрывы в Балаклее

«Прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в городе Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на военных складах ВСУ. В результате детонации боеприпасов погибла одна женщина, еще две женщины получили ранения.

Местные власти эвакуировали из 10-километровой зоны поражения до 20 тыс. человек. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию.

24 марта украинские пожарные потушили пожар на военных складах.

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