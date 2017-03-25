Москва, 25 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Заявление главы Минобороны Франции Жан-Ива ле Дриана о скором начале операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не связаны с «реальной обстановкой». Об этом, как передает НТВ, сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Любому военному специалисту понятно, что освобождение Ракки не станет легкой прогулкой для международной коалиции, — говорит представитель Минобороны РФ. — Реальный же успех и сроки завершения этой операции будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать свои действия со всеми силами, ведущими борьбу в Сирии с международным терроризмом».

Конашенков напомнил, что подобные высказывания о приближающейся победе международной коалиции в иракском Мосуле привели к тому, что иракские силовики понесли значительные потери. Кроме того, в городе наблюдается ухудшение гуманитарной обстановки.

Ранее министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что бои за город Ракка, оккупированный боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут начаться в ближайшие дни.

«Сегодня можно сказать, что Ракка окружена, и бои за нее начнутся в ближайшие дни, — отметил Ле Дриан. — Это будет очень тяжелая битва, но она будет иметь огромное значение».

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