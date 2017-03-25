Луховицы , Московская область, 25 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. По факту гибели троих детей в результате ДТП в Луховицком районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой обнародованы на официальном сайте МВД РФ.

50.mchs.gov.ru На месте ДТП

«По факту ДТП в Луховицком районе следственным отделом ОМВД РФ по Луховицкому району возбуждено уголовное по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Луховицком районе Подмосковья на автотрассе М5 вблизи деревни Врачово столкнулись грузовая «Газель» с легковым автомобилем Рено. В результате ДТП погибли 3 детей.

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