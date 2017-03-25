Симферополь, 25 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. В Крым прибыла делегация немецких политиков и бизнесменов, которые планируют ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя и встретиться с главой местного парламента Владимиром Константиновым. Об этом, как передает RT, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

Vahe Martirosyan Здание Госсовета Крыма

«Делегация — 10 человек, — говорит он. — В ее состав вошли в большой части бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости и политики регионального уровня — это депутаты от партии «Левые».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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