Екатеринбург, 25 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум.



Zorro2212 Волейбол

Результат второго матча полуфинальной женской волейбольной Суперлиги, сыгранного 25 марта в Екатеринбурге.

«Уралочка» (Свердловская область) — «Динамо-Казань» (Казань) 2:3 (25:19 29:27 19:25 20:25 13:15)

Финалист от этой пары определится в третьем матче серии, который пройдет в Казани 8 апреля.

Завтра, 26 марта, в Красноярске скорее всего определится первый финалист, хотя может быть и по-другому, теоретически.

Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.