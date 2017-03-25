Киев, 25 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не планирует покидать территорию Украины. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

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«Родственники жены Вороненкова предлагают ей возвращаться в Россию, но, насколько я знаю, Мария не будет обращаться к России», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас» был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Человек, стрелявший в Вороненкова, получил несколько пулевых ранений в ходе перестрелки с охранником экс-депутата и затем умер в местной больнице.

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