Вильнюс, 25 марта, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Российская Федерация представляет угрозу для всех стран Европы, а не только для Литвы. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Россия представляет угрозу не только для Литвы и всего региона, но и для всей Европы, — говорит политик. — Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, близ наших границ».

По ее словам, российские военные разместили в Калининграде ракеты, которые могут нести ядерный заряд.

«Они (ракеты) могут достичь столиц европейских государств», — говорит Грибаускайте.

Поэтому, отмечает президент Литвы, Вильнюс просит Вашингтон решиться на постоянную дислокацию своих вооруженных сил в Балтийском регионе.

Напомним, 24 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью The Washington Post заявила, что России наплевать на современный мир, основанный на ценностях — в котором против маленьких стран нельзя применять силу.

По ее словам, власти РФ пытаются не только расколоть ЕС, но и разрушить отношения Брюсселя и Вашингтона.

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